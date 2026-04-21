На концерте «Тэртип» в честь Тукая: Каждый день рождения радио – исторический момент

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

В Государственной филармонии имени Габдуллы Тукая состоялся концерт радио «Тәртип» «Кабатланмас моңнар» («Неповторимые мелодии»), посвященный 140-летию классика татарской литературы.

Праздничный вечер начался прямо в фойе филармонии. Посетители вместе с артистами исполняли народные песни и ретрокомпозиции, танцевали. Шоу продолжилось и во время перерыва, предшествовавшего второму отделению концерта.

Концерт был приурочен и ко дню рождения радио. 16 апреля – день создания радио «Тәртип», а 26 апреля – день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. «В этот день из души татарского народа рождается неповторимая мелодия», – заметила по этому поводу главный редактор радио «Тәртип» Ризаля Исмагилова.

Депутат Государственного Совета Татарстана, председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров поздравил радио с днем рождения. Он назвал радио «Тәртип» хранителем духовных ценностей, мелодий, истории, культуры, традиций татарского народа, доносящим их до широкой общественности.

По мнению спикера, деятельность Всемирного конгресса татар перекликается с работой радио «Тәртип». «Наше духовное сокровище, грусть, нашу историю, культуру, традиции предков передает это радио. Круглосуточно транслирует рассказ о всех сокровищах нашего народа», – заметил он.

«Часто во время разговоров это радио ассоциируется со старшим и средним поколениями. Я не согласен с этим утверждением, потому что сегодняшнее радио „Тәртип“ – это мост, ведущий в будущее, а не в прошлое. Большое вам спасибо за ваш труд, за вашу деятельность, за преданность своему пути», – подчеркнул глава Исполкома ВКТ.

После этого Данис Шакиров вручил Ризале Исмагиловой памятный подарок.

«Конечно, это не круглая дата. Как никто, Ризаля Кутдусовна знает: радио прошло через немало трудностей, испытаний. Оно открылось в 2008 году, а потом закрылось до определенного времени. Благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в августе 2020 года радио вновь продолжило свою работу, радуя наш народ. Поэтому каждый день, каждые сутки работы радио – это исторический момент. Поздравляю вас с днем рождения», – сказал он.

Музыкально-поэтический вечер начался с выступления Государственного ансамбля фольклорной музыки Татарстана и народного артиста РТ Айдара Файзрахманова. В вечере также приняли участие выдающиеся представители татарского народа – Мингул Галиев, Фоат Галимуллин, Ильдус Ахметзянов, Луара Шакирзянова, Фердинанд Салахов, Хайдар Гильфанов, а также Алина и Азат Каримовы, Гульназ Султанова, Альберт Валиуллин, Айдар Ракипов, Энже Шаймурзина, этногруппа «Риваять» и другие.

Милена Новикова