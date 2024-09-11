На концерте композитора Эльмиры Галимовой прозвучит гимн праздника Сабантуй

Фото: © Солтан Исхаков / «Татар-информ»

На концерте «Йөрәккә якын әсәрләр» композитора Эльмиры Галимовой прозвучит гимн праздника «Сабантуй» - песня «Татар рухы Сабантуй». Об этом автор произведения, композитор, кандидат искусствоведения, член Союзов композиторов Татарстана и России Эльвира Галимова рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе».

Концерт, основанный на истории и эпосе татарского народа, пройдет 11 сентября в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.

«Гимн национального праздника татарского народа Сабантуя был написан по заказу Всемирного конгресса татар. Это - поручение Раиса Республики Татарстан. Этой песней мы завершим программу концерта. Гимн называется «Татар рухы Сабантуй», его исполнит заслуженный артист Татарстана Айрат Ганиев», – рассказала Эльмира Галимова.

По словам автора, гимн создан с учетом возможности исполнить его в разных форматах.

«Он может звучать и на эстраде, и на больших стадионах, и с симфоническим оркестром. Нашей задачей было создать произведение, которое может звучать на разных площадках, и я думаю, что мы достигли своей цели. Композиция «Татар рухы Сабантуй» прозвучала на федеральном Сабантуе, это была премьера, а на концерте мы услышим ее оркестровую версию», – сказала композитор.

Зульфия Шавалиева