На концерте к юбилею радио «Күңел» выступит Даниф Шарафутдинов

Фото: Султан Исхаков / «Татар-информ»

К 25-летию радио «Күңел» в Набережных Челнах пройдет большой концерт с участием звезд татарской эстрады. В понедельник, 1 августа, на праздничном концерте выступит известный певец Даниф Шарафутдинов. Об этом рассказала руководитель редакции радио «Күңел» Лилия Махмутова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В концертном зале имени Сары Садыковой пройдет наш большой юбилейный концерт. 25-летие радио также совпало с 30-летним юбилеем телерадиокомпании „Чаллы-Т“». Поэтому мы сделали наш совместный праздник. Перед зрителями выступят Гузель Уразова, Ильсия Бадретдинова, Лилия Хамитова, Зульфия и Завит Шакировы, Даниф Шарафутдинов и другие популярные артисты», — рассказала Лилия Махмутова.

Выступление Данифа Шарафутдинова — особо ожидаемое публикой событие, отметила спикер. Организаторы обещают программу исключительно из хитов.

«Несмотря на лето, билеты активно покупают. Из 800 мест в зале к утру 28 июля свободными оставались всего 94», — добавила руководитель редакции радио «Күңел».