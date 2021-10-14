На конференции в Казани ректоры российских вузов обсудят вопросы теологии в образовании

14 и 15 октября в Казани пройдет Международная научно-практическая конференция «Теология традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной России». Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Конференция пройдет в рамках V Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации глобальных вызовов».

В работе конференции примут участие представители министерств и ведомств РФ и РТ, более 10 ректоров, а также других представителей около 40 вузов России, реализующих направление подготовки «Теология», в том числе исламских религиозных вузов. Всего планируется участие более 200 представителей светского и религиозного научно-образовательного сообщества России.

Так, среди представителей структур власти ожидается участие главного советника Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления внутренней политики Администрации Президента РФ Андрея Третьякова, первого замминистра образования и науки РТ Андрея Поминова и заместителя руководителя АП РТ Александра Терентьева. От научной образовательной теологической ассоциации (НОТА) ожидается приветствие ее президента, ректора ОЦАД митрополита Волоколамского Илариона и Председателя экспертного совета ВАК по теологии Дмитрия Шмонина. Ислам и православие представлены муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным и председателем Совета по исламскому образованию России, председателем совета исламского образования, заместителем муфтия РТ Рафиком хазратом Мухамметшиным, митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. Также в работе конференции примет участие главный раввин РТ — Реб Ицхак Горелик.

Среди экспертов будут ректоры, проректоры и преподаватели исламских институтов Дагестана, Чечни, ЦДУМ, БИА, а также ректоры и представители светских вузов: Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ, Пятигорского госуниверситета, Российского госуниверситета, Московского педагогического госуниверситета и др. Кроме того, к работе конференции присоединятся Халид аль-Ябхуни — доктор арабских и исламских исследований, ректор Университета гуманитарных наук им. Мухаммада бин Зайеда (г. АбуДаби, ОАЭ), преподаватели Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак», Университета им. Сиди Мухаммеда бин Абдуллы (г. Фес, Марокко) и Университета им. Сабахаддина Заима (г. Стамбул, Турция).

Формат проведения конференции – очно-дистанционный. Некоторые эксперты присоединятся на сайте Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА) http://nota-theology.ru/.

Открытие конференции состоится 14 октября в 9 утра в отеле «Корстон».