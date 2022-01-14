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Ру Тат
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Общество
14 января 2022  17:56
Надежда Гордеева

Татарстан получит 25 млн рублей на проведение комплексных кадастровых работ

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На ближайшие три года Татарстан получит субсидии на более чем 25 млн рублей для выполнения комплексных кадастровых работ. Средства будут выделены из федерального бюджета, сообщил руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров на заседании коллегии.

«Одним из перспективных направлений развития является проведение комплексных кадастровых работ. Под ними понимаются работы, которые выполняются одновременно в отношении всех объектов, расположенных на территории одного или нескольких смежных кадастровых кварталов», – рассказал докладчик.

По словам Зяббарова, активное проведение в Татарстане комплексных кадастровых работ запланировано на 2022 – 2024 годы. «На первом этапе они будут проходить по 52 кадастровым кварталам, расположенным в пяти районах», – отметил он.

Руководитель управления пояснил, что проведение комплексных кадастровых работ становится дополнительным инструментом защиты прав собственности, формирования налоговой базы, совершенствования земельно-имущественных отношений и повышения инвестиционной привлекательности региона.

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