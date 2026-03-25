На комплексное развитие сельских территорий в РТ направят более 10,6 млрд рублей

В Татарстане в этом году на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» направят более 10,6 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на пленарном заседании 37-го съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РФ, который прошел в Казани.

«Республика активно участвует в госпрограмме „Комплексное развитие сельских территорий“, направленной на повышение качества жизни на селе. В прошлом году общий объем финансирования мероприятий по данной программе составил 4,1 млрд рублей. В этом году данная работа будет продолжена более масштабно», – сказал глава Минсельхозпрода.

Он отметил, что в этом году еще реализуется 50 республиканских программ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту общественных пространств. На это будет направлено 76,6 млрд рублей, из которых более 9,9 млрд рублей пойдет на развитие сельских территорий.

«Только создав комфортные условия для жизни, мы сможем вдохновить сельчан оставаться на родной земле», – подчеркнул Зяббаров.

Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов рассказал, что Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию постоянно взаимодействует с Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России для укрепления отечественного АПК, поддержки малых форм хозяйствования на селе.

«Меня часто спрашивают: „Почему у Татарстана все получается, хотя мы тоже работаем?“ Нам повезло с руководством. У руководства республики нет второстепенных вопросов, все вопросы первостепенные», – добавил он.