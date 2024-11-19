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На компанию «Флот РТ» завели дело за махинации со стоимостью и ремонтом теплоходов
После проверки транспортной прокураты на компанию «Флот Республики Татарстан » завели дело за махинации со стоимостью и ремонтом теплоходов.
Выяснилось, что приобретенные суда, несмотря на их разное техническое состояние, были оценены по одинаковой стоимости.
Кроме того, компания нарушила оплату работ и не верно определила стоимость ремонта теплоходов. Допущены нарушения при купле-продаже и приватизации объектов.
Из-за расхищения бюджетных денег республике причинен ущерб на сумму свыше 96 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
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