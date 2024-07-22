На Комарова в Казани пассажирский автобус врезался в фонарный столб

Сегодня утром в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. По информации МУП «ПАТП 2», автобус 5-го маршрута попал в аварию после остановки «ул. Комарова», двигаясь в сторону улицы Зорге.

Фото: © МУП «ПАТП 2»

Причиной инцидента стала яма на дороге, образовавшаяся в результате размытия коллектора. Водитель автобуса, заехав колесом в эту яму, потерял управление и выехал на обочину, где совершил столкновение с опорой уличного освещения.

Несмотря на серьезность происшествия, по предварительным данным, пассажиры и водитель не пострадали.