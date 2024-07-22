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На Комарова в Казани пассажирский автобус врезался в фонарный столб
Сегодня утром в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. По информации МУП «ПАТП 2», автобус 5-го маршрута попал в аварию после остановки «ул. Комарова», двигаясь в сторону улицы Зорге.
Причиной инцидента стала яма на дороге, образовавшаяся в результате размытия коллектора. Водитель автобуса, заехав колесом в эту яму, потерял управление и выехал на обочину, где совершил столкновение с опорой уличного освещения.
Несмотря на серьезность происшествия, по предварительным данным, пассажиры и водитель не пострадали.
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