На Колыме двое несовершеннолетних скинули с моста беременную девушку

В поселке Ола Магаданской области несовершеннолетние парень и девушка сбросили с моста беременную знакомую, сообщает ТАСС.

По данным агентства, 17-летний юноша и 16-летняя девушка решили убить свою 18-летнюю знакомую, чтобы похитить ее денежные средства и жить в арендованной квартире.

Подростки предумали предлог, чтобы привести беременную на мост через реку в поселке Ола. Юноша толкнул девушку с моста, надеясь, что она погибнет от удара об воду, а тело унесет течением, а его соучастница отправила со смартфона жертвы ложное сообщение ее подруге о намерении свести счеты с жизнью.

В итоге девушку спас мужчина, который услышал ее крики. Она госпитализирована, подробности о состоянии здоровья не уточняются.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Несовершеннолетним предъявили обвинение, парня заключили под стражу, а его соучастница находится под подпиской о невыезде.