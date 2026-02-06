На коллегии Минздрава РТ КГМУ представил VR-тренажер для обучения врачей принятию родов

На итоговой коллегии Министерства здравоохранения Республики Татарстан среди ряда инновационных разработок Казанский государственный медицинский университет представил VR-тренажер. Он призван обучить врачей процессу принятия родов.

Это обучающая система виртуальной реальности, в которой пользователь погружается в процесс родов и может безопасно отрабатывать свои действия в цифровой среде. Внутри создаются подробные трехмерные модели женского организма, ребенка и родового канала, позволяющие наглядно увидеть, как именно ребенок проходит по родовым путям. Посредством специальных датчиков и контроллеров пользователь управляет своими руками в виртуальном пространстве так, будто выполняет манипуляции в реальности.

Система содержит готовые сценарии родов, в которых шаг за шагом показывается, как изменяется положение ребенка и какие действия должен выполнить специалист. Во время обучения появляются подсказки и поясняющие надписи, а отдельные этапы можно повторять столько раз, сколько нужно. В меню можно выбрать сценарий, включить теоретические материалы и настроить параметры под конкретную задачу обучения.

«Студент видит на экране четыре руки. Свои руки он должен сопоставить с учебными руками, то есть как должно быть в идеале. Аналогов у этой разработки нет», – рассказали корреспонденту «Татар-информа» представители КГМУ.

Тренажер позволяет выбрать варианты родов по сложности. Он активно применяется в обучении студентов, ординаторов и даже врачей.