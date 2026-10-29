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Общество 29 октября 2026 13:15

«На коленях приползет»: в Сети вспомнили новое пророчество Жириновского

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Ещё недавно представители европейских стран придерживались курса на отказ от переговоров с Москвой, однако в последнее время в политических кругах всё чаще звучат призывы возобновить прямой диалог с Президентом РФ Владимиром Путиным. На этом фоне вновь стали вспоминать слова, приписываемые Владимиру Жириновскому, о том, что однажды сама Европа будет вынуждена обратиться за поддержкой к России.

«Европа на коленях приползет. И Штаты приползут просить помощи у России», – говорил Жириновский. Эту цитату приводил друг политика Михаил Алмазов в беседе с NEWS.ru.

Новый повод для дискуссий появился после телефонного общения Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и главой правительства Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Согласно публичным заявлениям, разговор состоялся по согласованию с украинской стороной. Однако сам факт контакта вызвал заметный интерес, поскольку он произошёл на фоне прежней линии европейских государств, направленной на сокращение взаимодействия с российским руководством. Возобновление подобных контактов вновь поставило вопрос о возможном изменении подходов Европы к диалогу с Москвой.

#Владимир Жириновский #европа
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