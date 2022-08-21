На кофейном пикнике казанцы попробуют напитки и поучаствуют в чемпионате по аэропрессу

21 августа в парке «Черное озеро» для жителей и гостей Казани проведут кофейный пикник. На празднике соберутся профессионалы кофейной индустрии и любители кофе. Желающие смогут продегустировать разные виды любимого напитка, поучаствовать в чемпионате по аэропрессу, послушать музыку и многое другое.

Для посетителей организуют винтажный маркет, фотозону и распродажу кофейных девайсов и посуды.

Фестиваль будет проходить с 12.00 до 21.00, сообщает Дирекция парков и скверов.