Казанцам предлагают взбираться на Княжий холм по тросу из капроновых колготок

Трос из капроновых колготок свяжут и установят экоактивисты на Княжьем холме в Русско-Немецкой Швейцарии в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщил автор задумки, член Всероссийского общества охраны природы Тимур Ескараев.

«Княжий холм в Русско-Немецкой Швейцарии – один из самых достопримечательных и ценных. Именно на нем в VII-III веке до н.э. появилось первое городище на территории современной Казани. Это памятник ананьинской культуры. Никаких достопримечательностей там не осталось, сейчас это просто холм, с которого открывается прекрасный вид на реку Казанку и Ново-Савиновский район», – рассказал он.

По данным спикера, это место пользуется особой популярностью у казанцев. Во время экскурсий, которые иногда проходят в Русско-Немецкой Швейцарии, люди пытаются на него взобраться, но сделать это достаточно сложно, слишком крутой подъем.

«Те, кто пободрее, могут подняться сразу, а часть людей, особенно пожилых, нам приходится обводить со стороны железной дороги», – пояснил Ескараев.

Так активистам пришла идея соорудить трос, чтобы облегчить подъем людей. В качестве материала для троса решили использовать капроновые колготки, которые, по словам собеседника, пока никто не перерабатывает.

«Капроновые колготки очень прочные, из них можно связать большой трос, который мы закрепим на холме. Собрать колготки нам помогли коллеги из движения „Экологично“, которые собирают различное сырье для переработки», — добавил спикер.

Для этих целей представители движения собрали 13 кг капроновых колготок, которые принесли и сдали жители Казани.

«К инициативе по сбору редких видов отходов, в данном случае капроновых колготок, мы относимся позитивно. Проблема их переработки состоит в том, что они сделаны из разных синтетических материалов. Синтетику в России практически не перерабатывают, а многосоставность еще больше усложняет этот процесс», – объяснила представитель движения «Экологично» Фарида Газимова.

По словам Тимура Ескараева, высота Княжьего холма составляет 20 метров, а предположительная длина троса – 30 метров. К участию в его плетении и установке приглашаются все желающие. Акция пройдет 14 сентября в 11 часов. Место встречи – Казань, ул. Бари Галеева, 16.