На книжном фестивале в Менделеевске создадут гастрономический оркестр из осеннего урожая

Фото предоставлено пресс-службой Менделеевского района РТ

На первом книжном краеведческом фестивале «Мы и Менделеевск» состоится концерт и мастер-класс «Большой Менделеевский книжно-урожайный оркестр». Московская студия креативных технологий сыграет на овощах и книгах.

«Это экспериментальное шоу, в основе которого звуки, касания и неординарные музыкальные инструменты», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района.

По замыслу команды, свое собственное музыкальное звучание есть у всех предметов, главное — правильный подход. Именно ему будут обучать менделеевских детей на мастер-классе. В качестве музыкальных инструментов предлагается использовать осенний урожай. Каждый желающий может принести овощи с грядки и послушать, как они звучат. Или поделиться книгами, которые тоже станут частью оркестра.

Кроме того, дети смогут узнать, как звучит их тело. С помощью щелчков и хлопков тренеры научат создавать ритмические рисунки. Финальным аккордом прозвучит книжная симфония «Мы и Менделеевск», которую создаст художник, музыкант и перкуссионист Виктор Глазунов.

Все мастер-классы пройдут в Менделеевске 7 и 8 октября в рамках первого книжного краеведческого фестиваля «Мы и Менделеевск». Книжный фестиваль объединяет два блока: для исследователей и ученых и для детей. В программе для подрастающего поколения — десятки мастер-классов, в том числе гастрономических и художественных. Детям помогут создать собственные книги, комиксы, раскраски, познакомят с книжными новинками.

Мастер-класс «А ты в ритме Менделеевска?» состоится 7 октября в 14.00. Начало книжно-урожайного оркестра намечено на 8 октября в 15.00.