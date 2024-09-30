На книжном фестивале в Менделеевске презентуют книгу о Петре Ушкове

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

19 и 20 октября в Менделеевске состоится второй детский книжный фестиваль «Мы и Менделеевск». Специально к нему будет издана книга, рассказывающая о совместной работе инновационного промышленника Петра Ушкова и ученого Дмитрия Менделеева.

«И фестиваль, и книга — важные события для культурной жизни Менделеевска и для его исторического наследия, которые помогут обогатить наши знания о двух ключевых городских фигурах», — прокомментировал глава Менделеевского района Радмир Беляев.

В программе запланированы книжная ярмарка, детские мастер-классы, специальные проекты, лекции и дискуссии, выставка и многое другое. Мероприятие традиционно пройдет в куполе «Атмосфера» в центре Менделеевска.

«Петр Ушков и Дмитрий Менделеев — ключевые исторические личности Менделеевска, исследование которых мы ведем уже многие годы. Благодаря новому изданию и фестивалю „Мы и Менделеевск“ наши научные наработки будут объединены в одном издании, а книга, я надеюсь, станет настольной для всех жителей города», — выразил пожелание генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров.

Фестиваль «Мы и Менделеевск» откроется книжной ярмаркой. Ее гости познакомятся с главными литературными новинками и смогут лично обсудить их с представителями издательств.

В этом году детская программа книжного фестиваля значительно расширится. Специально для юных гостей кураторы проекта «Смена Дети» совместно с педагогами, художниками и авторами детских иллюстрированных книг проведут серию воркшопов, мастер-классов и творческих занятий.

Кроме того, на фестивале будет работать иллюстраторская лаборатория, где все желающие смогут создать собственный шедевр под руководством художников-графиков и авторов детских книг.