На книжном фестивале в Менделеевске дети напишут симфонию

В дни детского книжного краеведческого фестиваля «Мы и Менделеевск» 19 и 20 октября состоится двухдневный воркшоп «Музыка для чтения книг». Мероприятие проведет Александр Зайцев — музыкант, композитор, педагог, основатель группы «Елочные игрушки», экс-участник проектов 2H company и СБПЧ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Менделеевского района РТ.

Он направил будущим гостям фестиваля видео-приветствие и рассказал о деталях будущего события. Гости мастер-класса создадут свою первую музыкальную композицию к любимой книге. Трек презентуют на концерте 20 октября в куполе «Атмосфера», который в дни фестиваля превратится в «Менделеевск-дом».

«Мы познакомимся с основами создания музыки на компьютере, увидим, как музыка связана с математикой, как можно строить музыкальные композиции, похожие на растения, так что они живут и развиваются самостоятельно, удивляя нас самих. Записанными музыкальными композициями мы озвучим литературные чтения», — поделился музыкант.

В Менделеевске 19 и 20 октября во второй раз пройдет детский книжный краеведческий фестиваль «Мы и Менделеевск». В программе фестиваля: книжная ярмарка, детские творческие занятия и встречи с авторами детских книг, лекции и дискуссии, спектакль, выставка и многое другое.

Помимо основных событий фестиваля, все желающие смогут посетить воркшопы для детей и взрослых по драматургии, копирайтингу, сценарному мастерству и созданию собственных музыкальных произведений. О том, как постичь мастерство сторителлинга, начать сочинять собственные истории и не быть скучным, расскажет сценарист и преподаватель драматургии Станислав Михайлов-Нордэн на воркшопе по драматургии.

Ранее стало известно, что «Мы и Менделеевск» в этом году пройдет в дог-френдли формате, то есть все события можно будет посетить с питомцами.