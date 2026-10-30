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Культура 30 октября 2026 13:37

На книжном фестивале в Каире представят сборник стихов Тукая на арабском языке

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На книжном фестивале в Каире, который пройдет с 20 января по 2 февраля, представят сборник стихов Тукая, переведенный на арабский язык. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса Татарстана, зампредседатель группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Марат Гатин.

«С Египтом сейчас обсуждаем активное участие ГСВ в международной книжной выставке с 20 января по 2 февраля. Мы выходим с инициативой о презентации ряда книг, в том числе сборника стихов Тукая на арабском», – пояснил собеседник агентства.

Также в следующем году запланировано участие делегации Татарстана в культурном фестивале Dak’Art в Сенегале, добавил он.

#Габдулла Тукай #арабский язык #Египет
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