На клининговую фирму из Казани завели дело за долг в 740 тысяч перед сотрудниками

Прокуратура Татарстана потребовала возбудить уголовное дело о невыплате зарплаты на казанскую клининговую компанию «Щисто» за невыплату заработной платы, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, с сотрудниками фирмы не были заключены трудовые договоры, однако на работу они выходили. Кроме того, зарплата им платилась с задержками. А после и вовсе более двух месяцев не платили зарплату. Долг перед работниками превысил 740 тыс. рублей.

«Расследование уголовного дела, а также полное погашение задолженности по зарплате работникам предприятия, контролируется районной прокуратурой», – подчеркнул Галиев.

