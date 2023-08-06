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Происшествия 6 августа 2023 10:23

На клиентку салона красоты в Татарстане обрушилось окно, следователи начали проверку

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В Татарстане следователи организовали проверку после получения местной жительницей травм в салоне красоты. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как выяснилось, во время нахождения жительницы Казани в салоне красоты порывом ветра на нее обрушилось окно. В результате клиентка получила травмы.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

#следственный комитет #травматизм
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