На клиентку салона красоты в Татарстане обрушилось окно, следователи начали проверку

В Татарстане следователи организовали проверку после получения местной жительницей травм в салоне красоты. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как выяснилось, во время нахождения жительницы Казани в салоне красоты порывом ветра на нее обрушилось окно. В результате клиентка получила травмы.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.