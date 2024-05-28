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Происшествия 28 мая 2024 14:16

На кладбище в Набережных Челнах загорелась сухая трава

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Из-за сухой травы на «Студенческом» кладбище в Набережных Челнах произошел пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

На место оперативно выехали пожарные. Открытое горение удалось ликвидировать на площади 100 кв.метров.

В результате никто не пострадал.

#Набережные Челны #пожар
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