В День памяти в Челнах запустят дополнительные автобусы к кладбищам

24 сентября на городских кладбищах Набережных Челнов будет организован традиционный День памяти. Об этом во время аппаратного совещания сообщил первый заместитель руководителя Илья Зуев.

На Молодежном кладбище исполком города будет бесплатно предоставлять инвентарь, необходимый для работ.

С остановки «Пединститут» с 7.00 до 15.00 будут курсировать автобусы до Молодежного кладбища, интервал движения составит 15 минут.

«Просим пользоваться этой услугой. Совместно с ГИБДД будет проведена организация дорожного движения на подъездах к кладбищу, чтобы избежать заторов и пробок», — уточнил докладчик.