На китайских маркетплейсах появится в продаже коллекционная фигурка Кадырова

Китайские маркетплейсы анонсировали старт продаж коллекционных фигурок главы Чечни Рамзана Кадырова во втором или третьем квартале этого года. По предварительному заказу она обойдется покупателям в 12 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рамзана Ахматовича во всем мире знают как борца за справедливость с несгибаемым характером. Наш национальный лидер давно стал примером доблести и мужества. Он занимает особое место в сердцах детей и взрослых», – выразил мнение министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. По его словам, в Китае глава Чечни также очень популярен, что и послужило причиной создания такой игрушки.

Фото из Telegram-канала Андрея Дудаева

Отмечается, что корпус фигуры будет подвижным, а на голове будет прическа с «изысканной резьбой». Игрушечный Кадыров будет в полном обмундировании: в комплекте есть кепка, пальто, футболка, брюки, тактический ремень, сумка на пояс, сапоги, пистолет, кобура.