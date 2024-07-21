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На Кировской дамбе в Казани пьяный водитель устроил ДТП, два человека пострадали
На улице Несмелова у Кировской дамбы в Казани «Лада Калина» выехала на встречную полосу и столкнулась с Hyundai Solaris. По предварительным данным, виновник аварии сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
«В результате ДТП пострадала пассажирка “Калины” и водитель автомобиля Hyundai», – уточнили в ведомстве.
На месте работают автоинспекторы. Предполагаемого виновника ДТП заковали наручниками. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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