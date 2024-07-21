На Кировской дамбе в Казани пьяный водитель устроил ДТП, два человека пострадали

На улице Несмелова у Кировской дамбы в Казани «Лада Калина» выехала на встречную полосу и столкнулась с Hyundai Solaris. По предварительным данным, виновник аварии сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В результате ДТП пострадала пассажирка “Калины” и водитель автомобиля Hyundai», – уточнили в ведомстве.

Фото: Очевидцы

На месте работают автоинспекторы. Предполагаемого виновника ДТП заковали наручниками. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.