Зарубежный кинобизнес расскажет в Казани о своих студиях, фильмах и телеканалах

На XVIII Казанском международном фестивале мусульманского кино состоится кинорынок с презентациями студий, дистрибьюторских компаний, онлайн-кинотеатров, телеканалов и фильмов независимых продюсеров и режиссеров. В этом году в столице РТ уже проходило подобное событие с участием 32 российских компаний. Однако на этот раз в нем примут участие и представители зарубежных стран: Ирана, Турции, Египта и из СНГ.

Мероприятие состоится на площадке Казанского государственного института культуры.

«Кинорынок – это прекрасная площадка для знакомства с кинематографистами других стран. Нельзя вечно вариться только в собственном соку. Кино – это масштабная система, которую нужно развивать. Для этого нужно изучать опыт других стран. Ведь у всех своя история кинематографа. Таким образом находятся более оптимальные способы создания продукта, минуя большой период проб и ошибок», – уверена исполнительный директор КМФМК Миляуша Айтуганова.

Казанский кинорынок – это площадка, объединяющая специалистов в области кино, образования, киноиндустрии, продюсеров, представителей кинофестивалей – партнеров КМФМК, кинофорумов, международных киноорганизаций, экспертов и лидеров мнений. Она создает условия для реализации проектов в области кино. Установление сотрудничества между «игроками» киноиндустрии, интеграция международных киноорганизаций на рынок РФ и создание каталога фильмов – все это возможно именно здесь. Подобный подход позволяет популяризировать региональное кино в России и странах СНГ.

Мероприятие запланировано на 8 сентября.

Напомним, XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет в Казани с 7 по 11 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и в партнерстве с группой стратегического видения «Россия – Исламский мир».