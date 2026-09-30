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Экономика 30 сентября 2026 10:33

На KDW-2026 зарегистрировались представители почти 50 стран мира

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На KDW-2026 зарегистрировались представители почти 50 стран мира
Kazan Digital Week 2025
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На официальном сайте международного форума Kazan Digital Week – 2026 на сегодняшний день прошли регистрацию представители почти 50 стран мира. Об этом заявил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на заседании оргкомитета форума.

«Подтверждено участие делегаций из девяти зарубежных министерств и дипломатических представительств. Динамично расширяем международные связи форума», – отметил Рифкат Минниханов.

Он добавил, что в этом году участникам форума будет представлена расширенная аллея стартапов и зона питч-сессий. На аллее стартапов разместят 60 проектов в области информационных технологий: 30 российских, 20 иностранных и десять от команд победителей хакатонов. В зоне питч-сессий все дни работы форума будут проходить лекции, мастер-классы, шоу-кейсы и питчи различных форматов.

Кроме того, будет организован международный акселератор IT-Park Global Startup Accelerator. Президент АН РТ напомнил, что впервые акселератор был успешно проведен в 2025 году и вызвал значительный интерес со стороны зарубежных технологических команд. В текущем году программа продолжает развиваться: поступило 218 заявок из 24 стран. По итогам отбора двадцать лучших проектов смогут представить свои разработки в выставочной программе.

Kazan Digital Week 2026 пройдет с 29 по 31 октября в международном выставочном центре «Казань Экспо». Там встретятся представители государства, бизнеса, IT-компаний и экспертного сообщества, чтобы обсудить искусственный интеллект, новые технологии и решения, которые уже меняют жизнь.

#Kazan Digital Week #Рифкат Минниханов #Татарстан
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