На Kazan Digital Week обсудят цифровую трансформацию госзакупок

Госкомитет Татарстана и казанский институт государственной службы и управления проведут на международном форуме Kazan Digital Week сессию по развитию финансовых технологий. Как отметил зампредседателя комитета Искандер Багаутдинов, тема сессии – «Цифровая трансформация государственных закупок – новые технологии для повышения эффективности и прозрачности».

«Госзакупки – это не просто важный вопрос, который волнует всего лишь пару тысяч внутренних специалистов. Это 13,5 трлн рублей в год и более 3 млн контрактов. Каждый седьмой рубль от всех расходов бюджета проходит через закупки», – отметил он.

Багаутдинов добавил, что за прошедшие годы система закупок прошла большой путь – от бумажных процедур до полностью цифровых площадок. Сегодня же единая информационная система объединяет заказчиков, поставщиков и контрольные органы. «Но следующий этап – это уже не про формы и сроки, он уже про качество решений», – подчеркнул он.