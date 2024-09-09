Роль цифровых технологий в современном кино обсудили на Kazan Digital Week

Фото: Салават Камалетдинов / Татар-информ

Цифровые технологии в кинематографе позволяют не только создавать неотличимые от реальности эффекты для современных картин, но и восстанавливать старые пленки, которые уже невозможно воспроизвести механически. Об этом на пресс-конференции на международном форуме Kazan Digital Week рассказала директор «Татаркино», исполнительный директор Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» Миляуша Айтуганова.

«Цифровые технологии уже давно живут в кино. Без них не обходится ни одна картина. Сейчас даже идут споры о том, что искусственный интеллект может заменить людей в индустрии. Но я считаю, что ИИ не может заменить эмоции и авторскую концепцию. Конечно, он продолжает активно внедряться, но важно и сохранить наш традиционной кинематограф», — заявила она.

Что касается возможности восстанавливать старые фильмы благодаря «цифре», то таким образом были возрождены многие великие картины. Их невозможно было посмотреть, потому что они либо созданы для устаревших технологий, либо из таких материалов, которые невозможно использовать копировальный аппарат, добавил вице-президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Николай Майоров.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сейчас в Госфильмфонде России заканчивается реставрация фильма "Чапаев". Скоро, 6 ноября, ему исполнится 90 лет. Впервые за всю историю картины сканируется оригинальный негатив и идёт реставрация с помощью цифровых технологий. Публика сможет увидеть кино в первозданном виде», — пояснил он.

В Саудовской Аравии киноиндустрия появилась гораздо позднее и активно развивается только последние пару десятилетий. Однако там тоже широко используются цифровые технологии, подчеркнул директор Школы кинематографических искусств в Университете Эффат в городе Джидда Мохамед Газала.

«Мы должны использовать искусственный интеллект в производстве и распространении фильмов, однако я согласен, что человека в кадре никто не заметит. Но цифровые технологии могут всем нам помочь», — заявил он.