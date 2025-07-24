На КАЗе им. Горбунова возведут корпус радиотехнических измерений почти за 1,6 млрд рублей

КАЗ имени С. П. Горбунова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова, филиале концерна «Туполев», собираются построить корпус радиотехнических измерений более чем за 1 млрд 597,7 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что корпус будет представлять собой прямоугольное одноэтажное производственное здание с двухэтажными встройками.

Кроме того, запланировано возведение одноэтажной блочно-модульной котельной, комплекса приема дизельного топлива для котельной, площадки для приема топлива из автоцистерн, экологического колодца, горизонтального подземного резервуара для сбора аварийных проливов топлива и технологического отсека узла наполнения.

Строительство должно будет вестись в один этап. Подрядчику предстоит в том числе собрать металлокаркас корпуса (включая несущий каркас безэховой камеры), обустроить фундаменты под оборудование, смонтировать экран, защитное оборудование (ворота, двери и фильтры), радиопоглощающий материал (с системой быстрого крепления) безэховой камеры, благоустроить прилегающую территорию.

Заказчиком выступает АО «Туполев», необходимые средства поступят от Объединенной авиастроительной корпорации. Прием заявок завершится 8 августа, исполнителя определят 13 августа. Он должен будет сразу же приступить к работам и завершить их к 10 августа следующего, 2026 года.

Возвести корпус радиотехнических измерений на КАЗе собирались еще в прошлом, 2024 году. Тогда стоимость строительства оценивалась почти в 2 млрд рублей, но уже заключенный контракт был расторгнут.