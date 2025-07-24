На КАЗе им. Горбунова возведут корпус радиотехнических измерений почти за 1,6 млрд рублей
На Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова, филиале концерна «Туполев», собираются построить корпус радиотехнических измерений более чем за 1 млрд 597,7 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Из документации к тендеру следует, что корпус будет представлять собой прямоугольное одноэтажное производственное здание с двухэтажными встройками.
Кроме того, запланировано возведение одноэтажной блочно-модульной котельной, комплекса приема дизельного топлива для котельной, площадки для приема топлива из автоцистерн, экологического колодца, горизонтального подземного резервуара для сбора аварийных проливов топлива и технологического отсека узла наполнения.
Строительство должно будет вестись в один этап. Подрядчику предстоит в том числе собрать металлокаркас корпуса (включая несущий каркас безэховой камеры), обустроить фундаменты под оборудование, смонтировать экран, защитное оборудование (ворота, двери и фильтры), радиопоглощающий материал (с системой быстрого крепления) безэховой камеры, благоустроить прилегающую территорию.
Заказчиком выступает АО «Туполев», необходимые средства поступят от Объединенной авиастроительной корпорации. Прием заявок завершится 8 августа, исполнителя определят 13 августа. Он должен будет сразу же приступить к работам и завершить их к 10 августа следующего, 2026 года.
Возвести корпус радиотехнических измерений на КАЗе собирались еще в прошлом, 2024 году. Тогда стоимость строительства оценивалась почти в 2 млрд рублей, но уже заключенный контракт был расторгнут.