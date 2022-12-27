На «Казаньоргсинтезе» запустили мобильную эколабораторию для оценки качества воздуха

Мобильная экологическая лаборатория

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Санитарно-промышленная лаборатория «Казаньоргсинтеза» (входит в группу СИБУР) получила новое профессиональное оборудование, улучшающее качество и скорость анализа качества атмосферного воздуха, – мобильную экологическую лабораторию (МЭЛ).

Она будет работать как на границе санитарно-защитной зоны предприятия, а также за его пределами. Ключевая цель ее работы – получение результатов производственно-экологического контроля в течение 15-20 минут в автоматическом режиме. Использование мобильной лаборатории позволит расширить инструментарий контроля состояния воздуха, как следствие, – увеличить экологическую безопасность городской среды.

Мобильная экологическая лаборатория

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Лаборатория предприятия помимо основной работы будет вести контроль атмосферного воздуха при неблагоприятных метеорологических условиях в любой необходимой точке города, дополняя при необходимости ресурсы контроля состояния атмосферы со стороны государства. Это третий передвижной лабораторный центр в Казани, который позволяет проводить анализы на месте в оперативном режиме.

Мобильная лаборатория полностью укомплектована российским оборудованием: автоматическими анализаторами, хроматографами, специализированными генераторами азота, кислорода, компрессорами и другим оборудованием. Ее стоимость составляет 30 млн рублей.

Мобильная экологическая лаборатория

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

«Оперативность получения данных и простота использования позволит нам, а также профильным ведомствам в разы расширить количество точек мониторинга. При неблагоприятных метеорологических условиях наша лаборатория будет выполнять задания Росприроднадзора. Кроме того, она будет проводить замеры состояния атмосферного воздуха по запросам населения. Соответственно, мы сможем быть еще более открытыми населению, по сути в режиме онлайн и на месте демонстрировать результаты», – комментирует начальник санитарно-промышленной лаборатории центральной лаборатории «Казаньоргсинтез» Лилия Сиразиева.

Мобильная экологическая лаборатория

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

«Основная ценность мобильной лаборатории – усиление оперативного контроля, предусмотренного законодательством. Но так как внимание к состоянию атмосферы высоко со стороны как жителей города, так со стороны муниципалитета и администрации республики, мы будем выстраивать работу, учитывая потребность всех заинтересованных сторон. В частности, в координации с профильными ведомствами будем реагировать на запросы жителей как из близлежащих районов, так и находящихся на удалении от предприятия. Это позволит оперативно определять источники запахов, определять возможные мероприятия по реагированию», – дополняет главный эксперт по экологии Наталья Гордюшова.

Данные мониторинга, получаемых мобильной лабораторией, будут передаваться профильным ведомствам, в первую очередь Минэкологии Татарстана. На стартовом этапе работы к сотрудникам лаборатории, процессу взятия проб и получения результатов смогут присоединиться жители города. Новый передвижной центр примет участие в образовательном процессе всех ступеней, начиная от школ.