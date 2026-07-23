На «Казаньоргсинтезе» ввели в эксплуатацию первые отечественные ЗИА

На казанском предприятии СИБУРа ввели в эксплуатацию новые закалочно-испарительные аппараты (ЗИА) отечественного производства. Ранее подобное оборудование поставлялось из других стран и в России не изготавливалось.

«Запуск первого отечественного закалочно-испарительного аппарата – это результат большой совместной работы российских инженеров и производителей. Там, где еще недавно отрасль была вынуждена опираться на импортные решения, сегодня появляется собственная технологическая база. Для нас это не только успешная реализация конкретного проекта, но и важный шаг к снижению зависимости от зарубежных поставок критически важного оборудования», – отметил генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

Закалочно-испарительный аппарат, или ЗИА, – это теплообменное оборудование на печи пиролиза. На выходе из печи температура пирогаза достигает примерно 800–840°C. В ЗИА она быстро охлаждается примерно до 350–450°C. Это помогает сохранить нужные параметры процесса и избежать образования лишних побочных компонентов.

Внедрение проходило под личным контролем специалистов компании, которые сопровождали каждый этап проекта – от разработки и производства до промышленного пуска. Инженеры не раз выезжали на производственную площадку изготовителя – компании «Флагком» из города Туймазы (Башкортостан), чтобы принять качество сборки и проконтролировать все этапы создания агрегатов.

Реализация проекта демонстрирует, как партнерство между промышленными предприятиями и российскими производителями способствует развитию отечественного машиностроения. Участвуя в разработке, испытаниях и внедрении новых технических решений, СИБУР помогает создавать спрос на сложное технологическое оборудование российского производства, стимулируя развитие инженерных компетенций, производственных технологий и новых отраслевых возможностей внутри страны.

«ЗИА – это критический элемент печи пиролиза, от которого напрямую зависят стабильность процесса и качество конечного продукта. То, что такой сложный теплообменный аппарат теперь производится в России и уже подтвердил свои характеристики на промышленной площадке “Казаньоргсинтеза”, говорит о зрелости наших инженерных компетенций. Подобные проекты помогают развивать отечественное машиностроение как отрасль, создают спрос на новые компетенции и стимулируют производителей к дальнейшему развитию», – подчеркнул генеральный директор компании «Сайнтифик» (поставщик оборудования для оснащения полимерных производств и лабораторий) Александр Овсянников.

Успешный запуск аппаратов и их выход на проектную мощность стали важным этапом в реализации программ импортозамещения в нефтехимической отрасли. На данный момент аппарат стабильно выдерживает заданные температурные режимы и давление в рамках паспортных параметров. Важно, что обратная связь с разработчиками не прерывается ни на день. Совместная работа с изготовителем позволяет оперативно вносить коррективы и накапливать уникальный опыт эксплуатации.

Заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Дмитрий Гуськов:

«Ввод в эксплуатацию первых отечественных закалочно-испарительных аппаратов на “Казаньоргсинтезе” – знаковое событие не только для республики, но и для всей российской нефтехимии. Реализация этого проекта – важнейший шаг в укреплении технологического суверенитета страны. Замещение критически важного импортного оборудования собственными инженерными решениями позволяет нам сократить зависимость от иностранных поставок и повысить устойчивость всей отрасли. Важно, что команда “Казаньоргсинтеза” и ее партнеры не просто нашли рабочее решение, но и успешно подтвердили его эффективность в реальных производственных условиях. Это пример грамотного, ответственного подхода к сложнейшим технологическим задачам, который задает ориентир для всей промышленности».