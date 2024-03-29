На Казаньоргсинтезе впервые в стране российским софтом автоматизировали производство

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Меньше года понадобилось «Казаньоргсинтезу» и российской инновационной компании Т-Софт для реализации на заводе поликарбонатов инновационного проекта по внедрению IT-решения, позволяющего автоматизировать стандартные действия оператора за пультом управления. Впервые в отрасли это было сделано на отечественном программном обеспечении. Переход на российские IT-решения позволил заменить продукты ушедших с рынка зарубежных вендоров — Yokogawa и Honeywell.

Проект стартовал в мае 2023 года на производствах завода поликарбонатов. Разработчики внедрили системы усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП) и модульной процедурной автоматизации (МПА).

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

СУУТП позволяет стабилизировать процесс, позволяя вести его ближе к технологическим ограничениям. Система МПА используется для переходных процессов и смены режимов установок, обеспечивая безударное переключение оборудования и высокую точность при пусковых и переходных операциях. МПА увеличивает производительность за счет сокращения наработки продукции неудовлетворительного качества, снижает влияние человеческого фактора на технологические процессы и стандартизирует рутинные ручные операции.

Автоматизация потребовала подготовки впечатляющего объёма программных и аппаратных модулей. По сравнению со всеми раннее внедренными системами СУУТП и МПА в компании СИБУР — это 25% от общего объема. Для работоспособности систем было смонтировано три серверных шкафа, установлено девять серверов высокой производительности, уложено более одного километра кабельной продукции. В рамках проекта настроили более 200 устройств для автоматического поддержания в заданном интервале одного или нескольких параметров (ПИД-регуляторов). Разработано и внедрено более 60 многопараметрических контроллеров, автоматизировано 46 процедур всей производственной цепочки.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Внедрение систем класса СУУТП и МПА — это мировая практика, позволяющая увеличить выход готовой продукции и сократить потери на энергоресурсы. Ожидаемый экономический эффект от программы составит более 100 млн рублей в год. Результат будет обеспечен за счет снижения потребления энергоресурсов технологической цепочки завода поликарбонатов более чем на 1% и увеличения производительности по ряду нефтехимических продуктов. Более экономное и эффективное использование энергоресурсов снизит влияние на окружающую среду.

«Результаты, полученные за первые несколько месяцев эксплуатации СУУТП и МПА, показали высокую эффективность и надежность внедренных систем. Благодаря профессионализму рабочей группы СИБУРа и специалистов Т-Софт мы получили качественное отечественное решение, которое точно не уступает иностранным аналогам. Мы продолжим внедрять и развивать системы класса СУУТП и МПА. Следующий проект — производство полиэтилена низкого давления, затем — производства пиролиза. Внедрение систем СУУТП и МПА позволяет перейти к внедрению более высокоуровневых систем, таких как RTO — цифровые двойники заводов, производящих оптимизацию режима в реальном времени», — пояснил Николай Крушельницкий, руководитель цифровых технологий «Казаньоргсинтеза».