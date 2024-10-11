На «Казаньоргсинтезе» состоялась ночная экскурсия

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

На днях «Казаньоргсинтез» организовал для желающих ночную экскурсию по предприятию. Ее посетителям в первую очередь бросились в глаза яркие огни и километры труб. Гостями завода стали казанцы разных возрастов и профессий.

Автобусная экскурсия охватывает весь производственный маршрут. Ее участники узнали, как работает круглосуточное производство полимеров и из каких этапов состоит процесс создания гранул.

Гости побывали в обновленном административно-бытовом корпусе №435. Здесь им показали основную продукцию предприятия — гранулы полиэтилена и поликарбоната. Из них делают самые необходимые продукты для автомобилестроения, медицины, ЖКХ, сельского хозяйства и других отраслей.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Участники экскурсии узнали, каковы полимеры на ощупь, а также попробовали найти их в собственной повседневной жизни. Они в буквальном смысле окружают людей: внутренняя отделка корпуса содержит местные материалы. Из полимеров делают в том числе детские игрушки и защитные очки — последние некоторые гости даже примерили.

Чем именно становятся созданные на предприятии СИБУРа гранулы, промышленным туристам рассказали представители компании Danaflex — партнера «Казаньоргсинтеза». Они объяснили, как природный газ превращается в конфетный фантик.

Захватывающим моментом экскурсии стала возможность посмотреть на производственную площадку с 13-го этажа, откуда открывается впечатляющий вид. В завершение события представители «Казаньоргсинтеза» подарили гостям памятные сувениры.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Участники экскурсии поделились впечатлениями от увиденного. В частности, маркетолог Ирина заметила: «Мы приходим к осознанию, что промышленность должна измениться — сегодня в приоритете не только экономическая выгода, но и общественное благо. И я вижу, насколько увлеченные люди работают на „Казаньоргсинтезе“».

«Мне было важно увидеть горящие глаза сотрудников, здоровую качественную среду со столовыми, медицинскими центрами, капсулами для сна и даже зонами психологической поддержки. Мои дети учатся во втором и шестом классе. Я хочу привести их на следующую экскурсию и познакомить с людьми, которые работают на заводе 20 лет и до сих пор горят своим делом. Это очень вдохновляет и мотивирует!» — добавила она.

Старший научный сотрудник КФТИ Казанского научного центра РАН Антон отметил другие аспекты работы предприятия: «Я решил поучаствовать в экскурсии, потому что любопытно. На что-то посмотрел как обыватель, некоторые вещи стали профессиональным триггером. Например, мне понравилась идея гасить сточные воды, которые сами по себе являются щелочными, угольной кислотой из продуктов сгорания: то есть что-то сгорает, получается СО2, который сжижают до угольной кислоты. Этапы по отдельности известны, но собрать всё это вместе и сделать промышленным инструментом — круто».

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Или как вам история с очистными сооружениями? Производство и город сосуществуют более 60 лет. Эта синергия достигла того уровня, когда завод берет на себя часть инфраструктурных обязательств и снабжает водой огромный микрорайон „Салават Купере“», — напомнил он.

«Кроме технических решений, меня удивили рабочие пространства. На заводе ожидаешь увидеть что-то грязное и шумное. Но вместо этого — попадаешь в современные офисы и производственные пространства. Как минимум визуально приятно работать в таких интерьерах», — уверен научный работник.

В свою очередь переводчицу и преподавательницу русского жестового языка Татьяну Евгеньевну привлекла не самая очевидная связь производства и повседневности. «Люди далеки от полимеров. Интересно посмотреть, пощупать, понять, как делают простые бытовые вещи. Оказалось, например, что кубики, в которые играет мой внук, получаются из маленьких прозрачных гранул, которые производятся на подобных предприятиях. Дышится на предприятии легко. „Казаньоргсинтез“ заботиться об экономике замкнутого цикла и бережном производстве, и это радует», — сказала она.

«Несмотря на то, что производству 60 лет, выглядят офисы и корпуса как из журналов про будущее. Ощущение, что это не завод в привычном представлении, а приятное пространство для созидания», — подчеркнула педагог.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Приняли участие в экскурсии и работающие в IT-сфере выпускники Института полимеров КНИТУ-КХТИ — Ольга, Рамиль и Татьяна. «Нас интересует промышленный туризм, потому что любопытно узнать, как работают любые промышленные предприятия. Мы уже бывали на промышленных экскурсиях в других местах, поэтому решили продолжить путешествие по предприятиям Татарстана и России», — сказала Ольга.

«Промышленный туризм повышает прозрачность и открытость бизнеса. Сегодня мы узнали, что горящий факел — это гарантия безопасности. Сразу стало спокойнее и понятнее. Начинаешь больше понимать процессы предприятия», — добавила она.

«Еще это хороший инструмент привлечения молодых кадров. Популяризация промышленности среди молодого поколения нужна, чтобы люди не боялись идти на завод. Это давно не отсталая индустрия, работать на современном производстве престижно и комфортно», — заметила в свою очередь Татьяна.

«На экскурсию „Казаньоргсинтеза“ стоит сходить элементарно для развития кругозора. Это легальная возможность попасть на закрытое режимное предприятие и посмотреть, как здесь всё устроено, оценить условия труда на современных заводах», — выразил уверенность Рамиль.