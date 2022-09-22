На «Казаньоргсинтезе» протестировали экзоскелеты для рабочих

На казанском предприятии СИБУРа протестировали экзоскелеты. Экспериментальными площадками «Казаньоргсинтеза» для тестирования стали цех пластмассовых изделий и цех по переработке неликвидной продукции завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления (ЗПППНД). На начальных этапах обоих производств в силу специфики сырья сохраняются отдельные операции, которые сотрудникам приходится выполнять вручную.

Экзоскелеты призваны в первую очередь сохранить здоровье работника, повысить выносливость и снизить утомляемость к концу рабочего дня.

В качестве экспериментального было выбрано снаряжение, разработанное и произведенное в России. Тестовые образцы относятся к так называемым пассивным экзоскелетам. Для их работы не требуется источник энергии, а принцип их действия основан на базовых законах механики. Каждый экзоскелет представляет собой внешний каркас, который надевается поверх спецодежды. При работе с тяжестями он позволяет перераспределить нагрузку со спины и рук на ноги, тем самым снизив риск травм.

Тестирование экзоскелетов было организовано в ответ на обращение сотрудников, поступившее в ходе регулярного обхода производства топ-менеджментом предприятия. Ранее подобные технологии прошли тестирование на другом предприятии компании СИБУР — „ЗапСибНефтехиме”.

«На „Казаньоргсинтезе” основные производственные процессы автоматизированы достаточно давно. Однако на некоторых участках в силу их специфики мы пока не можем отказаться от ручного труда. В первую очередь это начальные этапы приема сырья, например, в цехе по переработке неликвидной продукции, где сырьем фактически являются разноформатные элементы», — рассказал руководитель цифрового офиса «Казаньоргсинтеза» Николай Крушельницкий.

По его словам, компания идет к тому, чтобы найти решения по автоматизации абсолютно всех производственных процессов, но не везде это получается сделать быстро в силу развития технологий или сложности проектирования и монтажа.

«Сотрудникам нужно выполнять работу уже сейчас. Поэтому пока мы ищем в том числе и временные решения на основе современных технологий, которые, с одной стороны, позволили бы облегчить и обезопасить труд, а с другой — могли бы быть внедрены на производстве очень быстро», — отметил Крушельницкий.