На «Казаньоргсинтезе» прошел конкурс среди лабораторий ПФО «Эко-прицел»

На площадке «Казаньоргсинтеза» (входит в СИБУР) прошел конкурс профессионального мастерства лабораторий ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» (ЦЛАТИ по ПФО) «Эко-прицел». В нем приняли участие специалисты 14 испытательных лабораторий, которые выполняли практические задания в условиях действующего производства и обменивались опытом. Цель конкурса – выработать единый подход к работе сотрудников лабораторий.

Конкурсная программа включала задания, максимально приближенные к реальным условиям. Участники проводили замеры параметров источников выбросов и оценивали точки отбора проб на производственных объектах. В задания намеренно включили источники с различными конструктивными особенностями, чтобы проверить готовность специалистов к нестандартным ситуациям и умение применять методические документы и ГОСТы на практике.

Каждый участник выполнял одинаковый набор заданий – исследование трех источников выбросов.

«Секрет в том, что газоходы могут быть неправильные – их пробоотборные отверстия не соответствуют ГОСТу. Задача специалиста – не просто измерить, но и определить причину несоответствия», – отметила начальник отдела контроля качества ЦЛАТИ по ПФО Ольга Сытина.

По ее словам, проведение практики на действующем предприятии – редкость, и такие мероприятия подтверждают открытость промышленников.

Главный эксперт по экологии «Казаньоргсинтеза» Наталья Гордюшова подчеркнула, что предприятие заинтересовано в единообразии подходов надзорных органов.

«Мы часто сталкивались с тем, что специалисты из разных регионов по-разному трактуют одни и те же методики. Это создавало сложности в коммуникации, поэтому для нас принципиально важно «выровняться» в подходах. Сегодня здесь собрались 14 лабораторий, нам необходимо понять, как они оценивают наши источники, и найти с ними общий язык», – объяснила Гордюшова.

Участники рассказали, что сами задания оказались привычными, однако формат встречи позволил обсудить практические вопросы и сверить подходы.

«Мы часто определяем место отбора проб, длину прямого участка, местоположение измерительного сечения, ничего сверхъестественного тут нет, но польза от таких мероприятий колоссальная. Мы с некоторыми коллегами знакомы еще с 2020 года, но видимся редко. А здесь можно пообщаться, обменяться опытом, чтобы потом не было разночтений. Чтобы у одного в акте не было написано так, а у другого – иначе», – поделился ведущий специалист филиала «ЦЛАТИ по Ульяновской области» Сергей Александрович.

Организаторы конкурса отметили высокую вовлеченность участников, а также наличие общих проблемных зон в интерпретации нормативной документации.

Директор ЦЛАТИ по ПФО Дмитрий Ликин сообщил, что конкурс планируют развивать и вывести на всероссийский уровень.

«Мы решили сначала отработать формат в ПФО, – пояснил Ликин. – Самым сложным было найти площадку. Я благодарен руководству «Казаньоргсинтеза» за открытость – это позволило нам не только провести конкурс, но и показать, как лаборатории могут взаимодействовать с промышленностью. Надеемся, мероприятие станет ежегодным».

По его словам, в следующем году конкурс может пройти в формате «Экологической зарницы» с несколькими этапами.