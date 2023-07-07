На «Казаньоргсинтезе» перезапустят легендарный аудиовизуальный фестиваль «Свет и музыка»

фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

15 июля Фонд поддержки аудиовизуального и технологического искусства «Прометей» имени Булата Галеева совместно с Центром современной культуры «Смена» и предприятием «Казаньоргсинтез» (КОС, входит в компанию СИБУР) возродят на призаводской территории фестиваль аудиовизуального искусства «Свет и музыка». В программе фестиваля — четыре самобытных представителя современной сцены из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани, которые работают на стыке аудиального и визуального искусства.

Фестиваль проходит в праздничную неделю: 13 июля КОС, одно из крупнейших нефтегазохимических предприятий страны, отмечает 60 лет со дня выпуска первой продукции, а 17 июля празднует 28 лет компания СИБУР.

О фестивале «Свет и музыка» 15 июля

На концерте сыграют музыканты с большим опытом выступлений на российских и международных фестивалях — экспериментальный продюсер и аудиовизуальный художник Flaty с презентацией нового альбома, уже полюбившийся казанцам музыкант Fjordwalrker, смешивающий в своем творчестве актуальную электронику, а также Long Arm — мультиинструменталист из Санкт-Петербурга. Одно из наиболее значимых событий в программе — коллаборация молодой артистки из Казани Holofonote и казанской медиахудожницы Нади Кимельяр, созданная специально для фестиваля. Важной частью вечера станет экспериментальная световая медиаинсталляция, созданная на основе работ НИИ «Прометей» (Калейдофон, 1984 г., Диско, 1986 г., Индикатор, 1972 г.) и архивов завода Казаньоргсинтез. В специальном фестивальном шаттле, который свяжет КОС и Центр современной культуры «Смена», можно будет услышать односерийный подкаст «Как синтез света и звука изменил искусство XX века», который записал музыкант, журналист и автор подкаста «Планетроника» Ник Завриев.

В рамках фестиваля магазин пластинок «Сияние» представит специальную подборку «Электрохимия», в которую войдут свежие релизы отечественных независимых лейблов и знаковые альбомы электронной музыки.

«Свет и музыка» официально перезапустит первый советский аудиовизуальный фестиваль, который организовывался сотрудниками НИИ экспериментальной эстетики «Прометей» в Казани в 1960-1990-е годы. Фестиваль на проходной завода КОС возродит легендарное казанское событие и откроет серию мероприятий, которые Фонд «Прометей» им. Б. Галеева и ЦСК «Смена» организуют в течение 2023 года.



В основе синтез: о связи «Казаньоргсинтез» и Фонда поддержки аудиовизуального и технологического искусства «Прометей» имени Булата Галеева

«Казаньоргсинтез» и «Прометей» многое объединяет. Так, конструкторское бюро начало свою деятельность в 1962 году – почти одновременно с выпуском первой продукции предприятия. Во вторых, в основе обоих лежит идея синтеза: химического, заложенного в само название «Казаньоргсинтез», и слияния искусств, которое близко «Прометею». В-третьих, «прометеевцы» используют материальную продукцию завода, например, для получения световых эффектов в светомузыкальных устройствах использовались фильтры из цветного полупросветного оргстекла, созданного «Казаньоргсинтезом».

В 1964 году, объединив искусство и химию, конструкторское бюро разработало и получило авторский патент на использование метода влажной гидротипной печати для съемки абстрактных светомузыкальных фильмов. Благодаря этому с 1964 по 1981 годы объединение создало 4 абстрактных фильма: «Прометей» (на муз. А.Скрябина, 1964), «Вечное движение» (на муз. Э.Варезе, 1969), «Маленький триптих» (1975) и «Космическая соната» (1981).

Все эти материалы стали основой для архива фонда «Галеев-Прометей». Сегодня фонд сохраняет, оцифровывает и продвигает аудиовизуальное и технологические искусство, инициирует релевантные тематические исследования.

Об истории первого аудиовизуального фестиваля в СССР «Свет и музыка».

Первый фестиваль-школа «Свет и музыка», организованный «Прометеем», прошел в Казани в 1967, а спустя 20 лет город принял самое масштабное из мероприятий. Фестиваль расположился на 9 площадках, его посетило 20 тыс. зрителей и 500 участников. На протяжении нескольких десятилетий событие меняло облик города, собирало ключевых деятелей своего времени и было площадкой развития передовых идей в сфере медиаискусства. Его участниками становились создатель первой компьютерной программы сочинения музыки, музыканты, художники и изобретатели из разных стран, вошедшие в мировую историю культуры.

Программа фестиваля «Свет и музыка» на территории завода КОС.

Фестиваль стартует в 17.30. В это время от ЦСК «Смена» запустят трансфер до завода «Казаньоргсинтез». Гостей ожидает односерийный подкаст «Как синтез света и звука изменил искусство XX века» с Ником Завриевым, музыкантом, журналистом и автором подкаста «Планетроника». В обратном направлении трансфер двинется в 22.00.

Вход на фестиваль осуществляется по бесплатной регистрации: https://smena-kazan.timepad.ru/event/2484363/