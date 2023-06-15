На «Казаньоргсинтезе» начали креативно оформлять знаковые промышленные объекты

«Казаньоргсинтез» запустил программу креативного оформления наиболее знаковых и масштабных объектов предприятия. Для проработки визуальной концепции предприятие провело открытый конкурс, победителями которого стали четыре дизайнера.

Деталь выбранного для реализации проекта

В мае-июне на предприятии началась проработка креативной концепции по оформлению высотных объектов: четырех ресиверов сжатого воздуха и закрытого факела бездымного типа на заводе поликарбонатов. Эти объекты формируют ансамбль основной проходной и центральной улицы предприятия.

Для получения максимально широкого отклика был объявлен открытый конкурс на лучшую концепцию оформления высотных объектов с призовым фондом в 150 тыс. рублей. В нем могли принять участие дизайнеры, архитектурные бюро, мастерские и дизайн-студии. Всего было получено 16 работ различной направленности от жителей разных городов Татарстана и других регионов России.

Деталь выбранного для реализации проекта

Цель конкурса была достигнута — поступили интересные решения, которые в будущем могут стать элементами дизайна на «Казаньоргсинтезе» и на других предприятиях СИБУРа. При этом конкурсные работы подтвердили актуальность и важность собственной концепции предприятия — использования для оформления элементов, связанных с национальной идентичностью. Она была реализована на других заметных объектах — резервуарах.

Конкурсная комиссия с участием городских экспертов, сотрудников предприятия, а также членов общественного совета «Казаньоргсинтеза» отобрала четыре самые оригинальные концепции. Каждый из победителей получит денежный приз, а также возможность в будущем принять участие в креативных программах предприятия.

Проект Эдуарда Жирнова, занявший первое место

Первое место с вознаграждением в 60 тыс. рублей заняла конкурсная работа Эдуарда Жирнова, предложившего оформление ресиверов в виде химических колб.

Проект Евгении Татусовой, занявший второе место

Второе место разделили работы Евгении Татусовой и Георгия Будагянца. Татусова предложила использовать при оформлении ресиверов тему защиты окружающей среды, а Будагянц — разноцветные полосы. Эти конкурсанты получили по 35 тыс. рублей.

Проект Георгия Будагянца, занявший второе место

На третьем месте оказалась работа Романа Аршина, предполагающая оформление ресиверов на тему многообразия флоры и фауны Республики Татарстан. Размер вознаграждения составил 20 тыс. рублей.

Проект Романа Аршина, занявший третье место

Конечной же композицией, которая будет изображена на ресиверах, станет букет тюльпанов. Эти цветы представляют собой национальный татарский символ пробуждения, возрождения и обновления.

Рендеры предоставлены пресс-службой ПАО «Казаньоргсинтез».