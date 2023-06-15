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На «Казаньоргсинтезе» начали креативно оформлять знаковые промышленные объекты
«Казаньоргсинтез» запустил программу креативного оформления наиболее знаковых и масштабных объектов предприятия. Для проработки визуальной концепции предприятие провело открытый конкурс, победителями которого стали четыре дизайнера.
В мае-июне на предприятии началась проработка креативной концепции по оформлению высотных объектов: четырех ресиверов сжатого воздуха и закрытого факела бездымного типа на заводе поликарбонатов. Эти объекты формируют ансамбль основной проходной и центральной улицы предприятия.
Для получения максимально широкого отклика был объявлен открытый конкурс на лучшую концепцию оформления высотных объектов с призовым фондом в 150 тыс. рублей. В нем могли принять участие дизайнеры, архитектурные бюро, мастерские и дизайн-студии. Всего было получено 16 работ различной направленности от жителей разных городов Татарстана и других регионов России.
Цель конкурса была достигнута — поступили интересные решения, которые в будущем могут стать элементами дизайна на «Казаньоргсинтезе» и на других предприятиях СИБУРа. При этом конкурсные работы подтвердили актуальность и важность собственной концепции предприятия — использования для оформления элементов, связанных с национальной идентичностью. Она была реализована на других заметных объектах — резервуарах.
Конкурсная комиссия с участием городских экспертов, сотрудников предприятия, а также членов общественного совета «Казаньоргсинтеза» отобрала четыре самые оригинальные концепции. Каждый из победителей получит денежный приз, а также возможность в будущем принять участие в креативных программах предприятия.
Первое место с вознаграждением в 60 тыс. рублей заняла конкурсная работа Эдуарда Жирнова, предложившего оформление ресиверов в виде химических колб.
Второе место разделили работы Евгении Татусовой и Георгия Будагянца. Татусова предложила использовать при оформлении ресиверов тему защиты окружающей среды, а Будагянц — разноцветные полосы. Эти конкурсанты получили по 35 тыс. рублей.
На третьем месте оказалась работа Романа Аршина, предполагающая оформление ресиверов на тему многообразия флоры и фауны Республики Татарстан. Размер вознаграждения составил 20 тыс. рублей.
Конечной же композицией, которая будет изображена на ресиверах, станет букет тюльпанов. Эти цветы представляют собой национальный татарский символ пробуждения, возрождения и обновления.
Рендеры предоставлены пресс-службой ПАО «Казаньоргсинтез».
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