На «Казаньоргсинтезе» дали старт программе озеленения территории при заводе

На «Казаньоргсинтезе» состоялось очередное заседание Общественного Совета. Участники присоединились к масштабной программе благоустройства предприятия, оценили первые результаты программы по улучшению условий труда сотрудников и дали старт проекту по озеленению прилегающих территорий «Казаньоргсинтеза».

Основные работы по благоустройству в этом году затронут 2 реконструированных здания «Казаньоргсинтеза»: корпус 1030, открытый в марте 2024 для сотрудников КОСа и СИБУР РТ, и административно-бытовой корпус 435, где разместился производственный персонал предприятия. Именно здесь члены Общественного Совета высадили первые цветы в клумбы.

Вероника Ямилова, менеджер по благоустройству СИБУРа:

«Эта высадка - возможность приложить руку к благоустройству всей территории Делового квартала «Казаньоргсинтеза». Главная цель, которую мы преследуем — создать комфортную и безопасную среду для сотрудников и жителей всего Татарстана».

Всего согласно дендроплану до конца года на предприятии будет высажено около 1000 кустарников и более 500 деревьев. На территории «Казаньоргсинтеза» появятся спирея Вангутта и спирея Голдфлейм, метельчатая гортензия, а также ели, боярышник и мелколистная липа Гринспаер. Программа озеленения прилегающих территорий предприятия завершится к 2027 году.

В рамках визита члены Общественного совета отметили не только инфраструктурные решения по благоустройству территории, но и оценили улучшение условий труда сотрудников.

Примером социальных инвестиций на предприятии стал административно-бытовой корпус 435, открытый в августе 2024 года. Здесь создали открытое рабочее пространство, разместили современные раздевалки, душевые, комнаты отдыха и первую на предприятии комнату психологической разгрузки. С момента ее запуска массажными креслами, капсулой сна и массажерами для глаз и головы воспользовались уже более 500 сотрудников предприятия.

Ирина Бочкова, заместитель руководителя Аппарата Исполнительного комитета Казани — начальник управления кадровой политики:

«Мы видим, как меняется среда на «Казаньоргсинтезе», преображаются условия труда, это видно по лицам сотрудников предприятия. Важно и то, что предприятие перед внедрением новых решений проводит опросы персонала, выявляя их интересы и предпочтения. Здесь не просто внедряются новые рабочие процессы, а запускаются улучшения для людей».

Всего на обновление корпуса 435 и прилегающей территории было выделено 818 млн рублей. Общий объем инвестиций в программу реконструкции производственных помещений для сотрудников «Казаньоргсинтеза» составляет 8,5 млрд рублей. На благоустройство прилегающих территорий выделено порядка 1 млрд рублей.

Айрат Сафин, генеральный директор «Казаньоргсинтеза»:

«Для нашего предприятия помимо запуска новых производств важно создавать хорошие условия труда для сотрудников, в том числе создавая вокруг них элементы природного ландшафта. Наши коллеги из Общественного совета на одном из первых заседаний предложили высадить по периметру предприятия деревья и растения-маркеры, которые чутко реагируют на окружающую среду. В рамках программы озеленения мы их будем высаживать, чтобы показать, как предприятие сосуществует с природой».

В завершении деловой программы заседания участники обсудили, как, меняя рабочую среду на предприятии, стать точкой притяжения для современной молодежи. Члены Общественного Совета поделились лучшими практиками по привлечению молодых специалистов в отрасль.

Дильбар Султанова, проректор Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) по учебной работе:

«В последнее время «Казаньоргсинтез» перезагрузил молодежную политику. Вы идете на новые пилотные проекты легко и с воодушевлением».

фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»