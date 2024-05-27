100 ученых России и Беларуси съедутся на научную мультиконференцию в Казань

Рифкат Минниханов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Казани с 3 по 7 июня пройдет научная мультиконференция, которая соберет порядка 100 ученых из России и Беларуси, а всего будет зачитано почти 300 докладов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Этот год для нас особенный, он объявлен в Татарстане Годом научно-технологического развития. Поэтому так масштабно пройдет международная казанская мультиконференция. Она объединит три крупных мероприятия: конференцию „Математические методы в технике и технологиях“ и „Киберфизические системы: проектирование и моделирование“ и „Дифференциальные уравнения и их приложения“», — объяснил Минниханов.

Мероприятия пройдут в самой Академии наук РТ, КНИТУ, КНИТУ им. Туполева — КАИ, КФУ, Университете Иннополис и Казанском государственном институте культуры, пояснил он.

«Особенностью конференции станет обсуждение квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций с участием экспертов высшей аттестационной комиссии», — добавил спикер.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Символично, что в этом году местом проведения мультиконференции выбран именно Татарстан, так как республика остается одним из ведущих регионов страны в части применения научных разработок на производстве, поделилась заместитель председателя регионального отделения Профессорского собрания России Тамара Чистякова.

«Не случайно площадкой проведения конференции выбран Татарстан, так как это центр интеграции промышленности, науки и образования. Это позволило нам рассматривать на конференции конкретные математические модели для применения на производствах», — заявила она.

На всех секциях конференции будут рассмотрены вопросы импортозамещения и реинжиниринга. В частности, разработка автоматизированных систем для промышленности по разным направлениям в условиях цифровизации, главным ядром которых являются математические модели.

Тамара Чистякова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«На конференции будут рассмотрены вопросы выбора реализации интеграции методов и технологий искусственного интеллекта, машинного обучения для промышленных и технических систем», — добавила она.

Также обсудят построение цифровых информационных моделей, по котором можно построить объекты и киберфизические системы для промышленности.

«Международная казанская мультиконференция — это площадка, которая отвечает на реальные вызовы промышленности и подготовки кадров на мощной интеллектуальной площадке Татарстана», — заключила Чистякова.