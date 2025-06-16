На казанском Сабантуе в поселке Мирный выступят более 2 тыс. артистов

На татарском народном празднике Сабантуй в казанском поселке Мирный 21 июня выступят более 2 тыс. артистов. В их числе Салават Фатхетдинов, Филюс Кагиров и Асаф Валиев. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

Накануне Сабантуя по традиции пройдет большой конноспортивный праздник на казанском ипподроме. 20 июня в 17.00 начнутся первые старты. Всего запланировано пять забегов лошадей рысистой породы и девять скачек на лошадях различных пород. Гостей ждут концертная программа и розыгрыш призов.

«Участниками концертной программы станут Салават, Зайнаб, Раяз Фасихов и Вадим Захаров», – уточнил Абзалов.

Сабантуй пройдет в Казани 21 июня на трех площадках – в Березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, а также в лесопарковой зоне озера Лебяжье. Мероприятия начнутся в 9 часов утра.

«В поселке Мирном представители 11 муниципальных районов республики организуют работу подворий. На майдане в Лебяжьем будет задействовано 6 муниципальных районов, а в Дербышках – два муниципальных района», – сказал Азат Абзалов.

В поселке Мирном концепцией события станет сохранение и передача традиций в семье, вдохновленная казанским Сабантуем XIX века.

«Есть воспоминания Карла Фукса, как проходил праздник раньше в Казани на Арском поле. Эта тема будет раскрыта в праздничном прологе этого года», – пояснил Абзалов.

На концерте в Мирном выступят Салават Фатхетдинов, Филюс Кагиров, Асаф Валиев, артисты Казанской городской филармонии и танцевальные коллективы. Всего будет задействовано более 2 тыс. артистов.

В лесопарковой зоне «Лебяжье» гостей ждет уникальный пролог «Татарстан Батырлары», выступят Ришат Тухватуллин, Раяз Фасихов, Гульназ Асаева, Ильмира Нагимова, а также танцевальные коллективы.

В Дербышках состоится показ пролога о героях Татарстана, будут работать площадки «Мунча Ташы» и «Җиңү бәйрәме», пройдет молодежный Сабантуй «Аулак өй» и конкурс «Сабан туе гүзәле». Ожидаются выступления Марата Яруллина, Ильгиза Шайхразиева, Артура Мингазова, ансамбля «Ворожея».

«В Дербышках будет представлен водный Сабантуй – новация, которую готовит администрация Советского района. Конечно, мы не забудем тему Великой Отечественной войны и 80-летия Победы», – подчеркнул начальник Управления культуры исполкома Казани.

По итогам праздника абсолютный батыр получит автомобиль.

Ранее указ о проведении Сабантуя подписал Раис РТ Рустам Минниханов.