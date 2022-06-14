На казанском Сабантуе среди батыров разыграют трех баранов и квадроциклы

Абсолютные батыры Сабантуя в этом году получат в награду баранов и квадроциклы. Об этом сообщил на брифинге в Казани начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

«В этом году впервые за последнее время Сабантуй пройдет в несколько дней в Казани. 18 июня на территории казанского ипподрома состоится конноспортивный праздник. Мероприятие начнется в 16.30, запланировано 14 заездов и показательных выступлений. Ожидается праздничный розыгрыш призов. Программа праздника завершится красочным музыкально-пиротехническим шоу», — сказал он.

19 июня мероприятия в рамках татарского народного праздника состоятся на трех традиционных площадках — в березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, а также в лесопарковой зоне озера Лебяжье. На каждую площадку гостей будет возить общественный транспорт.

На каждой площадке будут организованы традиционные народные состязания — лазанье на столбы, разбивание горшков, бег с коромыслом, перетягивание каната. Лучшие батыры со всей республики съедутся на турнир, на каждой площадке пройдут соревнования по татарской народной борьбе «корэш». По традиции лучшие батыры получат призовых баранов. Кроме того, в этом году в качестве награды будут идти квадроциклы.

«На каждой площадке будут представлены сельские подворья. Максимальную палитру наследия народов Татарстана соберет татарский народный праздник Сабантуй. Праздничная театрализованная программа начнется в 11 утра, а шатры начнут работать в 9 утра», — добавил Абзалов.