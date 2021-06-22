На Казанском пороховом заводе в 2024 году появится индустриальный парк

Казанский государственный казенный пороховой завод планирует создать на свободных площадях индустриальный парк. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли Татарстана.

Предполагается, что резидентами парка станут предприятия, специализирующиеся на производстве малотоннажной химии, металлоизделий, высокотехнологичного оборудования и техники.

На сегодняшний день Казанский пороховой завод разработал концепцию создания индустриального парка и технико-экономическое обоснование проекта. Строительство индустриального парка будет завершено в 2024 году.

Площадь нового комплекса превысит 81 гектар. На первом этапе на площадке планируется создать около 300 новых рабочих мест.

Резиденты индустриального парка смогут воспользоваться транспортной инфраструктурой завода и технологическими компетенциями предприятия.

«Завод останется. Под индустриальный парк отводятся незадействованные площади», — уточнили в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» в Минпромторге Татарстана со ссылкой на представителей Порохового завода.