На Казанском полумарафоне установят мировой рекорд по забегу в тюбетейках

В рамках Казанского национального марафона запланирован «Забег тюбетеек», на котором планируется побить мировой рекорд, сообщает организатор.

Мероприятие состоится 10 октября и станет завершающим для бегового сезона этого года. Планируется, что участники пробегут три километра, головной убор каждый из них получит в подарок вместе со стартовым набором.

Кроме того, в рамках спортивного мероприятия состоятся забеги на 10 и 21,1 километра, а также детский забег Timerkids. Участников ожидает насыщенная программа, включающая национальную выставку, традиционные татарские блюда, «чак-чак party» и другие активности.

Организаторы рассказали и о новинке 2021 года: жители других регионов и даже стран смогут принять участие в забеге онлайн: после преодоления дистанции они должны сделать селфи в тюбетейке и предоставить скриншот с трекера.

Регистрация на мероприятие доступна на официальном сайте забега.