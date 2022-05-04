На Казанском марафоне пройдет этап чемпионата России для инвалидов-колясочников

Традиционный заезд для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на Казанском марафоне в этом году приобретет статус этапа чемпионата России. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал основатель серии спортивных мероприятий TIMERMAN Вадим Янгиров.

«Каждый год на марафоне проходит заезд инвалидов-колясочников. К нам приезжает сборная России. Теперь он получил официальный статус этапа чемпионата России для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», — отметил спикер.

По его словам, организаторы Казанского марафона тесно сотрудничают с тренером параолимпийской сборной России Ириной Громовой. Ее подопечные на спортивных колясках поедут на дистанцию 42 километра.

Напомним, что Казанский марафон пройдет 14 и 15 мая.