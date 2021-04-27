На Казанском марафоне болельщики смогут взять в аренду самокаты дешевле

Во время Казанского марафона болельщики смогут дешевле взять в аренду самокаты на улицах города. Но стоит помнить, что на них нельзя выезжать на марафонскую трассу. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал организатор мероприятия и директор серии спортивных мероприятий Timerman Вадим Янгиров.

«Не могу пока точно сказать, либо будет какое-то количество бесплатного времени, либо промокод со скидкой. Для болельщиков есть спецусловия. Мы предупреждаем всех, что на трассу, по которой бегут спортсмены, нельзя выезжать», — отметил спикер.

Он подчеркнул, что на протяжении всей дистанции будут рассредоточены порядка 500 человек, которые в том числе будут не давать выехать самокатчикам на трассу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что маршрут Казанского марафона-2021 пройдет через туристические центры города.