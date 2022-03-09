На Казанском лыжном марафоне состоится благотворительный забег для фонда «Добрая Казань»

На стадионе «Локомотив» 12 марта стартует Казанский лыжный марафон. Все любители лыжного спорта могут принять участие в благотворительном забеге и сделать взнос в фонд «Добрая Казань». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Альберт Салихов.

«Дистанцию этого забега в 1 км может осилить любой человек, который хоть раз в своей жизни вставал на лыжи. В 9:00 мы ждем всех, кто хочет пробежать маленькую дистанцию, получить медаль участника соревнований, а также внести лепту в развитие некоммерческой организации „Добрая Казань“», — сказал он.

Для участия в забеге необходимо сделать благотворительный взнос в размере 1 тыс. рублей. Все собранные средства отправятся в автономную некоммерческую организацию «Добрая Казань».

Напомним, что Казанский лыжный марафон проходит ежегодно с 1968 года. Сейчас он входит в состав международного движения Russialoppet, охватывающего более 30 лыжных марафонов страны.