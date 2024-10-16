На Казанском Кремле включили световое шоу в честь саммита БРИКС

На Казанском Кремле зажглась архитектурная подсветка, приуроченная к саммиту БРИКС. Об этом сообщает корреспондент «Татар-информа».

Как прокомментировали в Министерстве культуры РТ, с 21 по 24 октября на стенах Кремля будет представлено световое шоу с элементами и орнаментами культур стран-участниц форума, силуэтами городов, изображением исторических сцен и приветствиями на языках БРИКС.

Саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября. В эти дни в городе ожидают порядка 20 тысяч гостей.