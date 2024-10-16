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На Казанском Кремле включили световое шоу в честь саммита БРИКС
На Казанском Кремле зажглась архитектурная подсветка, приуроченная к саммиту БРИКС. Об этом сообщает корреспондент «Татар-информа».
Как прокомментировали в Министерстве культуры РТ, с 21 по 24 октября на стенах Кремля будет представлено световое шоу с элементами и орнаментами культур стран-участниц форума, силуэтами городов, изображением исторических сцен и приветствиями на языках БРИКС.
Саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября. В эти дни в городе ожидают порядка 20 тысяч гостей.
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