На Казанском кинофестивале впервые будет вручена престижная премия NETPAC

В Казанском международном фестивале мусульманского кино впервые примет участие престижная сеть продвижения азиатских фильмов NETPAC, объединяющая 29 стран-участниц

Представителять ее будут вице-президент NETPAC и директор Азиатско-Тихоокеанской лаборатории экрана Энн Деми-Джероу (Австралия); кинорежиссер, кандидат исторических наук, киновед, культуролог Шарофат Арабова (Таджикистан) и кинодокументалист, драматург, журналист, музыкант, организатор фестивалей, гид и активист татарской городской культуры Радиф Кашапов (Россия).

«NETPAC – серьезная организация, занимающаяся продвижением азиатского кино. Фестиваль, который смог обратить ее внимание на себя, считается очень престижным. Мы рады, что нам удастся с ними посотрудничать», - прокомментировала исполнительный директор КМФМК Миляуша Айтуганова.

Премия NETPAC вручается на выборочных международных кинофестивалях. В ее задачи входит популяризация азиатского кино за счет привлечения интереса к исключительным фильмам и открытию новых талантов. Организация объединяет ведущих кинокритиков, кинематографистов, организаторов и кураторов кинофестивалей, кинопрокатчиков и преподавателей.

Напомним, что XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 7 по 11 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и в партнерстве с группой стратегического видения «Россия – Исламский мир».