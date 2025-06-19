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На главную ТИ-Спорт 19 июня 2025 11:09

На Казанском ипподроме состоятся бега и скачки в честь Сабантуя-2025

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20 июня на Казанском ипподроме пройдут традиционные бега и скачки в честь праздника Сабантуй-2025.

На мероприятии гостей ждёт разнообразная программа развлечений для детей и взрослых.

Выступят звезды татарской эстрады, состоятся различные мастер-классы, будут организованы специальные фотозоны, ярмарки.

Также будет киберспортивная зона, а посетителям будет предложено поучаствовать в гонке на тракторах.

Отметим, что гости, пришедшие на Сабантуй-2025 в национальных костюмах или нарядах с элементами национального костюма, будут угощены бесплатным мороженым.

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