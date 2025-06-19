На Казанском ипподроме состоятся бега и скачки в честь Сабантуя-2025
20 июня на Казанском ипподроме пройдут традиционные бега и скачки в честь праздника Сабантуй-2025.
На мероприятии гостей ждёт разнообразная программа развлечений для детей и взрослых.
Выступят звезды татарской эстрады, состоятся различные мастер-классы, будут организованы специальные фотозоны, ярмарки.
Также будет киберспортивная зона, а посетителям будет предложено поучаствовать в гонке на тракторах.
Отметим, что гости, пришедшие на Сабантуй-2025 в национальных костюмах или нарядах с элементами национального костюма, будут угощены бесплатным мороженым.