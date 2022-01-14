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Сельское хозяйство
14 января 2022  18:16

На Казанском ипподроме прошла первая ринг-выводка лошадей татарской породы

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На Казанском ипподроме впервые прошла ринг-выводка лошадей татарской породы. Организаторами мероприятия выступили Минсельхозпрод РТ и Федерация коневодства и конного спорта РТ. 

Судьи оценивали лошадей по типу, экстерьеру, шагу и рыси. Разделение производилось на основе пола и возраста, таким образом проходил смотр кобыл и жеребцов двух, трех, четырех и старше лет.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

Чемпионом среди трехлетних жеребцов и лучшим среди всех представленных лошадей мужского пола стал Джанибек ПАО «Татнефти». Лучшей кобылой стала Тейма из лениногорского КФХ «Набиуллин Ф. М.». Она же заняла первое место в ринге кобыл четырех лет и старше.

За лучшую подготовку лошади была награждена Рамиля Халиулина из Рыбнослободского района. Всем победителям вручили кубки и денежные подарки, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ. 

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