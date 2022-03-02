На Казанском авиационном заводе прошла акция в поддержку спецоперации РФ на Украине

Сегодня на Казанском авиационном заводе сотрудники присоединились к акции в поддержку специальной военной операции Российской Федерации на Украине. Председатель совета молодежи Казанского авиационного завода Дмитрий Пименов поделился своим мнением по поводу спецоперации и призвал своих коллег оставаться дружными и сплоченными, а также стараться оказывать поддержку каждому, кто в ней нуждается.

«Другого выхода уже просто не было. Нам нужно отстаивать свою Родину и тех людей, которым близка Россия. То мероприятие, на которое мы сегодня собрались, показало, что наш коллектив сплоченный и готов сделать все во благо своей Родины», – поделился Пименов.

В акции принял участие Военный комиссар Республики Татарстан Сергей Погодин, который призвал всех сотрудников предприятия поддерживать Вооруженные силы РФ и поблагодарил их за их активную гражданскую позицию.

«Наша крепкая армия является основой целостности нашего государства, защитой его общества. В этот важный для страны момент мы все должны собраться и поддержать нашу страну и наши вооруженные силы. Наши земляки – воины-татарстанцы с честью и достоинством выполняют свой долг. Спасибо вам за активную жизненную и гражданскую позиции. Я верю, что это предприятие, имеющее огромный опыт и великую историю, всегда будет на передовых позициях», – сказал Погодин работникам завода.

Первый заместитель директора филиала ПАО «Туполев» Казанского авиационного завода Зуфар Миргалимов пообещал, что несмотря на ситуацию в стране коллектив и производство на предприятии сохранится и будет обеспечивать обороноспособность России.

«В сердце каждого из нас сидит боль за сограждан из Донбасса, которые все это время страдали и сейчас страдают. Государство, общественные организации и простые люди помогают переселенцам, которые находятся на территории России, и Татарстан будет принимать в этом непосредственное участие. От лица руководства предприятия обещаю, что мы сохраним коллектив, сохраним производство и будем обеспечивать обороноспособность России», – заявил он.

Всего в акции приняли участие около ста человек.